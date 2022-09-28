Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев получил повестку

Два действующих петербургских фигуриста, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, получили повестки в военкомат. Об этом изначально 28 сентября сообщил «Матч ТВ». Источники «Фонтанки» также подтвердили эту информацию.



Отмечается, что оба фигуриста не служили. При этом Алиеву 23 года, а Игнатову — 22 года. Оба входили в основной состав сборной России.



Как пояснили «Фонтанке», сейчас тренер фигуристов Евгений Рукавицын и руководство Федерации фигурного катания на коньках России пытаются решить вопрос с мобилизацией фигуристов.

