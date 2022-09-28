    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd58.18eur56
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев получил повестку

    4776

    Два действующих петербургских фигуриста, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, получили повестки в военкомат. Об этом изначально 28 сентября сообщил «Матч ТВ». Источники «Фонтанки» также подтвердили эту информацию.

    Отмечается, что оба фигуриста не служили. При этом Алиеву 23 года, а Игнатову — 22 года. Оба входили в основной состав сборной России.

    Как пояснили «Фонтанке», сейчас тренер фигуристов Евгений Рукавицын и руководство Федерации фигурного катания на коньках России пытаются решить вопрос с мобилизацией фигуристов.

    Дмитрий Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призёр чемпионата России (2018).

    Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), победитель финала Кубка России (2020) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019). Первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close