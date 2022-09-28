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    Ситуация на границах

    Автобус с сотней собак выехал из России. Теперь животные — в пробке на нейтральной полосе по дороге в Грузию

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    Спустя трое суток собаки, запертые в пробке в Верхнем Ларсе, пересекли российскую границу. Как рассказала 28 сентября «Фонтанке» петербурженка, сопровождающая их, теперь автобус стоит в заторе на нейтральной территории.

    По её словам, накануне вечером их «поставили в колонну» выезжающих из России в сопровождении ГАИ. Под утро они прошли таможню.

    Более сотни собак должны были отправиться на запланированную два месяца назад международную выставку в Ереван. На границе они попали в пробку: прогулки с собаками стали фактически невозможны. Кроме того, сопровождающие столкнулись со сложностью найти воду, чтобы напоить животных.

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