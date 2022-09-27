В Северной Осетии хотят ограничить въезд транспорта из других регионов

Власти Северной Осетии собираются ограничить въезд на территорию республики. Мера, как обещает пресс-служба главы правительства 27 сентября, не коснется местных жителей.
Ограничения объясняют большим количеством транзита на территории республики. В основном речь идет о гражданах РФ, которые стремятся пересечь границу России и Грузии. Глава региона Сергей Меняйло заверил, что у граждан с пропиской в Северной Осетии проблем с въездом не будет. Он намерен подписать соответствующий указ.
Желающие попасть из России в Грузию сутками ожидают в очереди. О том, что сейчас происходит перед КПП в Верхнем Ларсе, читайте в материале «Фонтанки».