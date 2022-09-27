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    Боевые действия на Украине

    Носки, носки, носки и ботинки. Что нужно иметь мобилизованному на фронт

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    В первый день мобилизации мы показывали вам список того, что нужно взять с собой, собираясь на фронт. Выбросите его. Ту информацию мы брали из официальных памяток военкоматов... В общем, исправляемся и публикуем реальный перечень того, что необходимо взять с собой в зону боевых действий.

    Важное уточнение: если вы получили повестку, не бегите сразу в магазин и аптеку. У вас есть время (должно быть) — минимум две-три недели, пока вы будете на подготовке, у ваших друзей и родных будет возможность спокойно собрать вас и передать при личной встрече — связь с мобилизованным будет, свидания разрешены.

    Свой список мы составили на основе консультаций с реальными участниками боевых действий. Из тех, кто был или находится сейчас в зоне вооруженного противостояния. Список обширный, главное, на что нужно обратить внимание, — это обувь. Разумеется, никто не даст вам сразу нарядиться в неуставную форму одежды. Но на первом этапе и не нужно. Комфортная, прочная, теплая, износоустойчивая обувь пригодится вам чуть позже. Советуем купить и положить на дно сумки/рюкзака с личными вещами.

    Из предметов жизненной необходимости нам также назвали носки, носки и носки. Нет, мы не бредим. Нужно прямо как можно больше носков, можно дешевых, но и водоотталкивающие, термоноски лишними не будут. Здоровые ноги в тепле — одно из главных условий в вопросе выживаемости.

    Еще из важного — предметы личной гигиены и аптечка. В ближайшее время мы расскажем, что из нашего списка все еще можно можно купить в Петербурге и в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор.

    Ну и самый главный совет от профессионалов — не берите с собой много вещей (помните, что все придется носить на себе плюс оружие и броня), а также не покупайте ничего (кроме обуви) дорогостоящего.

    © Фонтанка.Ру

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