Гардероб мобилизации: Сколько стоит то, что нужно взять с собой

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С начала частичной мобилизации к магазинам туристической экипировки и снаряжения не зарастает тропа «новобранцев». «Вы, наверное, за несколько дней сделали месячную выручку», — шутят покупатели. «Что-то типа того, — с улыбкой отвечают продавцы. — Такой ажиотаж сейчас. За последние 3–4 дня все просто вымели».

Корреспондент «Фонтанки» тоже отправился по магазинам с легендой о родственнике, получившем повестку. Рассказываем, что ему предложили и сколько это стоит, а также что покупать в первую очередь, на что потратиться, а где — смело брать по минимальной цене.

Инфографика — Светлана Григошина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ботинки

Здесь на выбор есть два основных варианта — берцы и треккинговые ботинки, предназначенные для ходьбы по горам.

Берцы менее удобные, но бюджетные. из-за чего, вероятно, пользуются заметной популярностью. Их выгребают из магазинов со страшной скоростью. Например, на сайте «Военторга» сейчас вообще нет ботинок. Из обуви в наличии только кеды «Катюша», «Кузнецов», «МиГ-29». Попытка «Фонтанки» уточнить, когда будут поставки в Петербург, успехом не увенчалась. Оператор, стараясь не отклоняться от заученного скрипта, зарегистрировала какую-то заявку и сообщила, что с нами по этому вопросу свяжется менеджер.



Там, где берцы еще остались, новые в среднем они стоят 4–5 тыс. рублей. Утепленные зимние модели — до 10 тыс. рублей, но это нижняя граница стоимости треккинговых ботинок, у которых на деле больше преимуществ. Они оснащаются мембраной, которая мешает влаге просачиваться внутрь и позволяет испаряться изнутри.

«Кожаные ботинки, не промокают. Достаточно жесткие носок и пятка для того, чтобы ногу не травмировать. Это, конечно, для туристов в большей степени актуально, но там [куда направляются мобилизованные] тоже имеет место быть», — говорит консультант сети магазинов «Сплав» и показывает ботинки китайской фирмы THB «Berg» за 8 900 рублей.



«Есть чуть подороже ботинки, — за 12 500 рублей, — в большей степени из-за подошвы. Здесь она несколько техничнее, но опять же для тех условий и обстоятельств, мне кажется, принципиально разницы не будет, потому что сколько они проживут [ботинки] в таких условиях, тоже, конечно, вопрос. 30 дней на них гарантия», — сказал он о модели ТНВ «Hayden».



«Очередь, конечно, не стоит. Но сейчас все приходят с таким же запросом, как у вас», — говорит консультант сети магазинов туристических принадлежностей «Трамонтана». Здесь ценник оказался повыше.



Нашему мобилизующемуся посоветовали ботинки итальянского бренда Kayland Globo GTX за 27,9 тыс. рублей, Garsport Wp Top за 27,4 тыс. рублей, — тоже Италия, и Jack Wolfskin Cascade Hike Xtl Mid немецкого производства почти за 19 тыс. рублей. Принципиальная разница между ними в производителе, материалах и посадке, отметила консультант. Если первое в зоне боевых действий вряд ли играет хоть какую-то роль, второе — еще может быть, третье — главное. Ботинки обязательно нужно мерить на плотный носок.



«Нужно найти золотую середину. Чем они легче, тем вам легче будет в них ходить, но тем быстрее они сносятся. Есть горные ботинки, типа Kayland Cumbria, — они тяжелее, у них такая жесткая подошва, что они не сносятся годами, но в них не очень комфортно ходить. То есть, прямо если бежать нужно быстро, то — такое себе», — объяснила разницу продавец.

А вот по минимальному сроку службы она сориентировать не смогла. И вряд ли кто-то сможет. Не хочется вводить клиентов в заблуждение. «Все зависит от того, в каких условиях вы их носите. Больше всего снашиваются ботинки в горной местности. Если по грязи ходить, по земле, конечно, они дольше прослужат», — отмечает продавец. Что касается температуры, здесь тоже стараются не давать никаких обещаний.



Пожалуй, самую высокую цену за ботинки нам назвали в «Экипировочном центре 5.11» — от 37 тысяч за одну пару. Но, по словам продавца, стоимость, конечно же, оправдана: «Это немецкий бренд «Хайкс», европейский обшив. Это не Вьетнам, не Китай. Естественно, подорожала логистика, и поэтому стоят недешево, — отметила продавец. — Аналогов нет. Отечественного нет, у нас только «Хайкс» продается. У нас все его берут. И туда, куда все едут, берут «Хайкс»».



«Времени у вас подумать не будет, разбирают махом, — подогревает продавец. — Если вы сегодня приедете, возьмете теплые ботинки ему, вам, можно сказать, повезло. Остались на -20 градусов ботинки, одна модель. Пока еще есть размеры от 38 до 45, но в течение дня их может и не быть. До начала октября уже ничего практически останется. У меня уже 10 коробок ребята сегодня забирают. Будут ли новые поставки? Пока нет, пока тихо, до октября ничего неизвестно».

Что за модель, по телефону не уточнили. Речь, возможно шла о «тактических» ботинках HAIX Black Eagle Athletic 2.0 V, которые на сайте центра продаются за 37,6 тыс. рублей. Модель позиционируется как самая востребованная. Также за 54 тысячи продаются «тактические штурмовые» ботинки Haix Ranger GSG9 X, которые, по идее, должны быть еще круче. Сообщается, что они разработаны «для антитеррористического подразделения спецназа Федеральной полиции Германии» и действительно выглядят максимально наворочено. Производитель отмечает, что «рейнджеры» водонепроницаемые, подошва не скользит ни на какой поверхности, а в области лодыжек есть специальные защитные накладки, которые защищают от травм. В таких ходят немецкие полицейские.



При этом на официальном сайте Haix обувь стоит более чем в два раза дешевле, чем в России. Первая модель — 179,90 евро или 11,1 тыс. рублей по сегодняшнему курсу Сбербанка, а вторая — 274,90 евро или 17 тыс. рублей. Самая крутая, специально изданная модель Ranger GSG9 X в Германии продается за 317,90 евро или 19,7 тыс. рублей.

Насколько такие траты будут оправданы — решать самому бойцу. Для всего остального есть суперэконом-вариант для самых суровых мужчин — кирзовые сапоги с доски объявлений за 800 рублей.

Носки

Носки — вторая по значимости в армейском гардеробе вещь. Стратегически важный товар, который, по официальным данным, с февраля подорожал на 12 % в России и на 18 % в Петербурге.



Мобилизующемуся обязательно нужно много обычных хлопчатобумажных носков и несколько теплых пар. Где закупаться первыми, по большому счету, разницы нет, все равно они будут изнашиваться со страшной скоростью. Поэтому заходим на маркетплейс, вбиваем «носки мужские высокие черные» и сортируем по рейтингу. Итак, 10 пар носков можно купить за 1000 рублей. Теплые носки из шерсти там же обойдутся в 400 рублей за две пары.



В специализированных магазинах носки стоят от 800 до 3000 рублей за пару. Их тоже активно скупают. «[Носки теплые в принципе] есть, но сейчас никаких нет размеров, все разобрали. Когда придут? В четверг, но, скорее все, они как приедут, так в тот же день и закончатся, если такой ажиотаж будет», — сказали в оффлайн-магазине «Сплав» на «Чернышевской».

Термобелье

На маркетплейсе стоимость комплектов мужского термобелья с самым большим рейтингом варьируется от 1500 до 2500 рублей. Продавец отмечает, что одежда подходит для температуры от +10 до -20 градусов.

В одном из специализированных магазинов «Фонтанке» пояснили, что термобелье условно делится на легкое, комбинированное и максимально теплое. Первое, базовое, используется при температуре примерно +10 и ниже, его основная функция — отводить влагу. Комбинированное подходит для холодного времени года, оно может, например, отводить влагу и иметь начес. Есть термобелье для статики, — когда человек спит или долго стоит. Здесь можно рассматривать белье, изготовленное целиком из флиса.



Вероятно, понадобится несколько комплектов. Приводим вилку цен из туристических и экипировочных магазинов: Сплав Fresh (футболка+штаны) — 4 070 рублей;

Сплав Arctic (футболка+штаны, флис 100%) — 4 800 рублей;

Sivera Годобль (футболка+штаны, тонкие) — 5 300 рублей;

Сплав Active Thermal (футболка+штаны, средней плотности) — 7 600 рублей;

Комплект Ozone Cloud — 10 420 рублей;

Комплект V-Motion Tactic — 12 500 рублей (позиционируется «для выполнения тактических задач, продолжительных физических нагрузок и занятия спортом»);

Sivera Сноуи (футболка+штаны, толстые) — 14 100 рублей.

Что интересно, цены очень разные, но все производители, по крайней мере номинально, российские.



Аксессуары

Обязательно нужна флисовая шапка. В среднем они стоят 650 рублей. Шею прикрыть шарфом-баффом, банданой или балаклавой. На маркетплейсе флисовый бафф со скидкой стоит 380 рублей. В туристическом магазине — от 1500 рублей.

Понадобятся обычные и строительные перчатки. А также самые обычные тапочки (резиновые, литые), чтобы ходить по казарме.

Можно, но не обязательно

Накануне на портале «Объясняем.рф» появился список того, что мобилизованный может взять с собой при желании. Помимо дополнительных предметов личной гигиены, которыми мы рекомендуем не пренебрегать, и термобелья, разрешено брать батарейки, фонарик, «походную сидушку», тактические перчатки, походную грелку (теплоид), многофункциональный компактный инструмент (мультитул).

«Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать её», — говорится на портале.



Военнослужащие в Петербурге активно запасаются бронежилетами и шлемами: «У нас только защита — бронежилеты, колпаки и подсумки, — сообщили «Фонтанке» в магазине Научно-производственного объединения «Специальных материалов». — [Бронежилет] сегодня утром последний купили. Когда получим следующий, мы не в курсе. [Стоит он] 29 500 рублей. БР4. Колпаки еще покупают. [Защитный шлем] «Колпак-100», стоит 35 тысяч. Они еще есть в наличии».



Бронежилеты на маркетплейсах продают по цене от 35 тыс. (3-й класс защиты) до 77 тыс. рублей. Самый дорогой товар — китайский «тактический жилет MOLLE» за 98 тыс. рублей. На AliExpress ровно такой же стоит 10 тыс. рублей! А время доставки примерно одинаковое. Тратить такие бешеные деньги слепую нецелесообразно.



По совету бывалых военнослужащих, найти минимальный экипировочный набор можно и на досках объявлений: б/у бронежилет Кираса-3М за 3000 рублей, б/у плащ-палатка за 900 рублей, новый разгрузочный жилет за 2300 рублей, «рюкзак походный» (в народе вещь-мешок) за 250 рублей, а также «гидратор» (фляга) за 300 рублей и «мультиварка армейская» (советский армейский котелок) за 650 рублей. Чтобы собрать все, придется поездить по городу, зато дешево и сердито. Осторожно: товары быстро резервируют.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

