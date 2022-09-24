Перестановки в генералитете, мобилизация и ужесточение законов. Главные новости СВО за 24 сентября

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 24 сентября.
Международная политика
По сообщению Politico, глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации. Тем не менее у разных стран свои взгляды на этот вопрос:
- Финляндия ограничит въезд для россиян «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии»;
- в Венгрии продолжат выдавать шенгенские визы гражданам России;
- в Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз гражданам РФ, не желающим принимать участие в мобилизации.
Также США и страны Евросоюза обсуждают новые санкции против России. Из-за проведения референдумов возможность присоединиться к ним рассматривает и Швейцария.
Новости мобилизации
Главные события дня — тезисно:
- Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 миллионов человек;
- в некоторых регионах вводят выплаты для мобилизованных: к примеру, в Адыгее — единовременные 100 тысяч рублей, на Сахалине — единовременные 300 тысяч, а в Кабардино-Балкарской республике — ежемесячные 25 тысяч;
- в России начала работу горячая линия по частичной мобилизации — все связанные с ней вопросы можно задать по телефону 122. За первый день работы вопросов на горячую линию пришло достаточно. Мы собрали самые важные из них в карточки.
Тем временем в обороне страны прошли свои перестановки. Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ. Он отвечал за материально-техническое обеспечение войск. В ведомстве заявили, что решение принято в связи с переходом на другую работу.
На должность заместителя министра обороны назначен Михаил Мизинцев.
Поправки в законы о военной службе
Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Согласно документам:
- отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время»;
- ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»;
- призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками;
- вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет);
- за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 миллионов рублей — на срок от 5 до 10 лет;
- за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).
Ранее мы подробно разбирали эти поправки (данный материал написан до объявления в стране частичной мобилизации. — Прим. ред.). Грозит ли теперь уголовка за неявку по повестке, объяснил юрист.
В тот же день президент подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.