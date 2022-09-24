Петербуржцы с утра стоят в очереди на финской границе. Из России выпускают легко, но финны медлят

«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией на финской границе 24 сентября. По состоянию на 11:30 в Брусничном наблюдается довольно внушительная очередь из автомобилей.
«Мы приехали к 8:30 и прошли за 2 часа русскую, сейчас уже час стоим к финнам и сдвинулись даже не на половину всей очереди к светофорам», — рассказывает один из ожидающих.
Те, кто проходили границу ночью, справились быстрее. «Сегодня прошли Бруснику в 2:20. На обе границы 3,5 часа», — пишут автомобилисты в тематическом чате. Отмечается, что к мужчинам особых вопросов нет, всех выпускают. Кому-то не задают никаких вопросов про службу, у других спрашивают.
«К женщинам вопросов нет, у мужчин сонная пограничница спрашивала, что как у них с военниками, куда едут и когда обратно. Были ребята без обратных билетов — просто назвали примерные даты», — пишет девушка и отмечает, что финны довольно добродушны.
В Светогорске у читателей «Фонтанки» про военный билет не спрашивали, но в очереди желающим пришлось постоять изрядное количество времени. Финские пограничники пропускали два автомобиля вместо обычных четырех.
«В 8:50 приехали на границу в Светогорск, прошли и уткнулись в хвост в 11.00. Сейчас вот там стоят ещё», — передают читатели с места.