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    Петербуржцы с утра стоят в очереди на финской границе. Из России выпускают легко, но финны медлят

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    «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией на финской границе 24 сентября. По состоянию на 11:30 в Брусничном наблюдается довольно внушительная очередь из автомобилей.

    «Мы приехали к 8:30 и прошли за 2 часа русскую, сейчас уже час стоим к финнам и сдвинулись даже не на половину всей очереди к светофорам», — рассказывает один из ожидающих.

    Те, кто проходили границу ночью, справились быстрее. «Сегодня прошли Бруснику в 2:20. На обе границы 3,5 часа», — пишут автомобилисты в тематическом чате. Отмечается, что к мужчинам особых вопросов нет, всех выпускают. Кому-то не задают никаких вопросов про службу, у других спрашивают.

    «К женщинам вопросов нет, у мужчин сонная пограничница спрашивала, что как у них с военниками, куда едут и когда обратно. Были ребята без обратных билетов — просто назвали примерные даты», — пишет девушка и отмечает, что финны довольно добродушны.

    В Светогорске у читателей «Фонтанки» про военный билет не спрашивали, но в очереди желающим пришлось постоять изрядное количество времени. Финские пограничники пропускали два автомобиля вместо обычных четырех.

    «В 8:50 приехали на границу в Светогорск, прошли и уткнулись в хвост в 11.00. Сейчас вот там стоят ещё», — передают читатели с места.

    За 21 и 22 сентября в Финляндию въехало больше 10 тысяч россиян. «Фонтанка» рассказывала об огромных очередях на границе, а также о беседах с пограничниками. В ближайшие дни должен вступить в силу запрет на въезд российских туристов в эту страну — исключение составят поездки к родственникам и по ряду обстоятельств.

    © Фонтанка.Ру

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