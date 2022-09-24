Петербуржцы с утра стоят в очереди на финской границе. Из России выпускают легко, но финны медлят

«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией на финской границе 24 сентября. По состоянию на 11:30 в Брусничном наблюдается довольно внушительная очередь из автомобилей.

«Мы приехали к 8:30 и прошли за 2 часа русскую, сейчас уже час стоим к финнам и сдвинулись даже не на половину всей очереди к светофорам», — рассказывает один из ожидающих.

Те, кто проходили границу ночью, справились быстрее. «Сегодня прошли Бруснику в 2:20. На обе границы 3,5 часа», — пишут автомобилисты в тематическом чате. Отмечается, что к мужчинам особых вопросов нет, всех выпускают. Кому-то не задают никаких вопросов про службу, у других спрашивают.