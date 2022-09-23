Больше 10 тысяч россиян въехали в Финляндию за два дня

Финские пограничники отмечают, что в последние дни в страну попало гораздо больше россиян, чем бывает обычно. За два дня, 21 и 22 сентября, границу со стороны России пересекло больше 10 тысяч человек.
Данные приведены по трем финским сухопутным погранпунктам — Иматра, Нуямаа и Ваалимаа. В среду на финской стороне оказались 4443 россиянина, в четверг — 5959, сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии. Для сравнения: 14-го числа эта цифра достигла 2794, 15-го — 2874, 19-го — 2804, а 20-го — 3099. В среднем количество граждан РФ, въезжающих в Финляндию за день, увеличилось в два раза.
При этом количество россиян, вернувшихся из Финляндии в РФ, в эти дни осталось примерно на прежнем уровне. Всего 21 и 22 сентября границу в обе стороны пересекли 15 832 россиянина, а в предыдущие дни — по пять с лишним тысяч человек. В среднем за сутки в эти два дня финско-российскую пересекло в полтора раза больше россиян, чем в предшествующие.
До пункта пропуска Нуямаа (Брусничное с российской стороны) образовалась автомобильная пробка. «Последние несколько недель таких очередей не наблюдалось, но ситуация не стала более загруженной, чем до пандемии. Загруженность больше, чем на прошлой неделе, но не слишком высокая», — отмечают в финской пограничной охране.
Финляндия уже заявила, что ограничит въезд российским туристам с любыми шенгенскими визами. Предполагается, что попасть туда получится на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью.