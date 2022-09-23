Больше 10 тысяч россиян въехали в Финляндию за два дня

Финские пограничники отмечают, что в последние дни в страну попало гораздо больше россиян, чем бывает обычно. За два дня, 21 и 22 сентября, границу со стороны России пересекло больше 10 тысяч человек.



Данные приведены по трем финским сухопутным погранпунктам — Иматра, Нуямаа и Ваалимаа. В среду на финской стороне оказались 4443 россиянина, в четверг — 5959, сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии. Для сравнения: 14-го числа эта цифра достигла 2794, 15-го — 2874, 19-го — 2804, а 20-го — 3099. В среднем количество граждан РФ, въезжающих в Финляндию за день, увеличилось в два раза.

