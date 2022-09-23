После многочасовых пробок финская граница почти опустела

На границе с Финляндией в Светогорске стало удивительно свободно — особенно для вечера пятницы. Об этом 23 сентября сообщают читатели «Фонтанки». По их словам, на российской стороне пропускали в пять рядов, а перед финским пунктом пропуска в ряду перед ними было всего около 14 автомобилей.
Сервис Nagranitse.ru к 23:00 фиксирует в общей сложности 20 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 15 машин в Брусничном, 30 машин перед пунктом Иматра.
За 21 и 22 сентября в Финляндию въехало больше 10 тысяч россиян. «Фонтанка» рассказывала об огромных очередях на границе, а также о беседах с пограничниками. В ближайшие дни должен вступить в силу запрет на въезд российских туристов в эту страну — исключение составят поездки к родственникам и по ряду обстоятельств.