После многочасовых пробок финская граница почти опустела

На границе с Финляндией в Светогорске стало удивительно свободно — особенно для вечера пятницы. Об этом 23 сентября сообщают читатели «Фонтанки». По их словам, на российской стороне пропускали в пять рядов, а перед финским пунктом пропуска в ряду перед ними было всего около 14 автомобилей.



Сервис Nagranitse.ru к 23:00 фиксирует в общей сложности 20 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 15 машин в Брусничном, 30 машин перед пунктом Иматра.