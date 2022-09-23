Три экс-редактора студенческого журнала DOXA объявлены в федеральный розыск

Бывшие редакторы студенческого журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.



По каким именно статьям уголовного кодекса их разыскивают, не уточняется. Представлявший Гутникову адвокат Дмитрий Захватов сообщил в телеграм-канале, что она покинула Россию.



В апреле Гутникову, Тышкевич, Метелкина и еще одного редактора DOXA Армена Арамяна приговорили к двум годам исправительных работ. Их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в протестное движение. Основанием для возбуждения дела стали посты в социальных сетях.

