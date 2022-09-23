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    Три экс-редактора студенческого журнала DOXA объявлены в федеральный розыск

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    2 комментария

    Бывшие редакторы студенческого журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

    По каким именно статьям уголовного кодекса их разыскивают, не уточняется. Представлявший Гутникову адвокат Дмитрий Захватов сообщил в телеграм-канале, что она покинула Россию.

    В апреле Гутникову, Тышкевич, Метелкина и еще одного редактора DOXA Армена Арамяна приговорили к двум годам исправительных работ. Их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в протестное движение. Основанием для возбуждения дела стали посты в социальных сетях.

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    Комментарии 2

    26214542123 Сен 2022 в 00:14
    тема!!!
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