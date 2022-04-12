Экс-редакторов студенческого журнала DOXA приговорили трудиться за призывы на митинги

По делу о вовлечении несовершеннолетних в протестное движение Дорогомиловский районный суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четверых редакторов журнала DOXA.

Как сообщают представители издания, на заседании 12 апреля суд признал редакторов виновными. Задержали Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Володю Метелкина год назад. Их признали виновными в том, что через призывы выходить на митинги в противоправные действия оказались вовлечены несовершеннолетние.

На заседании прочитали списки задержанных на акциях протеста подростков и назвали города, откуда они родом.