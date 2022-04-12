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    Экс-редакторов студенческого журнала DOXA приговорили трудиться за призывы на митинги

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    5 комментариев

    По делу о вовлечении несовершеннолетних в протестное движение Дорогомиловский районный суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четверых редакторов журнала DOXA.

    Как сообщают представители издания, на заседании 12 апреля суд признал редакторов виновными. Задержали Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Володю Метелкина год назад. Их признали виновными в том, что через призывы выходить на митинги в противоправные действия оказались вовлечены несовершеннолетние.

    На заседании прочитали списки задержанных на акциях протеста подростков и назвали города, откуда они родом.

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    Комментарии (5)

    grannie
    Спрошу и тут: а сколько годочков "Наташе" и "Володе", что они всё ещё не Наталья и Владимир?
    Malyshev73
    Законом это не запрещено))
    SU LUX INN
    это Сурово, им нельзя трудиться! труд превратит их из Интеллектуалов в морлоков!
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