Символический обыск. В Петербурге задержан Сергей Макаров

Председатель КГИОП Сергей Макаров задержан в Петербурге в рамках дела по превышению полномочий. Им занимается центральный аппарат Следственного комитета.

По данным «Фонтанки», Макаров был задержан 21 сентября после символического обыска у него в кабинете. Ему предъявлено превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В данный момент он находится на Торжковской в СК по Северо-Западу.



«Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле, которое СК возбудил по превышению должностных полномочий в связи со сносом исторических зданий в Петербурге. Ему предшествовало обращение градозащитников к главе СК Александру Бастрыкину, где описывались такие случаи и подчеркивалась роль КГИОП.

