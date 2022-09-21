Символический обыск. В Петербурге задержан Сергей Макаров

Председатель КГИОП Сергей Макаров задержан в Петербурге в рамках дела по превышению полномочий. Им занимается центральный аппарат Следственного комитета.
По данным «Фонтанки», Макаров был задержан 21 сентября после символического обыска у него в кабинете. Ему предъявлено превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В данный момент он находится на Торжковской в СК по Северо-Западу.
«Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле, которое СК возбудил по превышению должностных полномочий в связи со сносом исторических зданий в Петербурге. Ему предшествовало обращение градозащитников к главе СК Александру Бастрыкину, где описывались такие случаи и подчеркивалась роль КГИОП.
Вскоре интерес СК к градостроительной тематике вкупе с действиями инвесторов дал еще несколько уголовных дел. Кульминацией стало избиение градозащитника Олега Мухина у дома Салтыковой и личный приезд главы СК к этому зданию для разговора с исполнителем работ по демонтажу флигелей.
Вокруг дела по сносу возникла необычная коллизия — прокуратура отменяла постановление о его возбуждении. В итоге по воле Александра Бастрыкина его забрал себе центральный аппарат СК. Так что следующий пункт прибытия у Сергея Макарова, вероятно, Москва.