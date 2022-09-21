«Это не блеф». Путин заявил, что Россия использует всё для защиты своей территории

Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства, сказал 21 сентября президент Владимир Путин в обращении к россиянам.



По его словам, Запад подталкивает Украину перенести боевые действия на территорию России и говорит о том, что «Россия должна быть всеми силами разгромлена на поле боя». Кроме того, ряд высокопоставленных представителей стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия.

