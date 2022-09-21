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    «Это не блеф». Путин заявил, что Россия использует всё для защиты своей территории

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    Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства, сказал 21 сентября президент Владимир Путин в обращении к россиянам.

    По его словам, Запад подталкивает Украину перенести боевые действия на территорию России и говорит о том, что «Россия должна быть всеми силами разгромлена на поле боя». Кроме того, ряд высокопоставленных представителей стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия.

    «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — сказал президент.

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