Минздрав составил портрет умершего от коронавируса: почти треть была вакцинирована

Министерство здравоохранения России составило усредненный портрет умершего от коронавируса в России. Треть скончавшихся от инфекции были вакцинированы.



Как рассказал 19 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, «министерство здравоохранения составляет так называемый портрет пациента, у которого заболевание приводит к летальному исходу».

«Во-первых, это действительно пожилые пациенты. Средний возраст умерших больных составляет 76 лет. Среди умерших примерно 85–87% — это люди в возрастной группе 60 лет и старше. Большая часть пациентов, которые скончались от коронавируса, имели сопутствующие заболевания, от одного до трех», — сообщил Лисовец.