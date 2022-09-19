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    COVID-19

    Минздрав составил портрет умершего от коронавируса: почти треть была вакцинирована

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    Министерство здравоохранения России составило усредненный портрет умершего от коронавируса в России. Треть скончавшихся от инфекции были вакцинированы.

    Как рассказал 19 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, «министерство здравоохранения составляет так называемый портрет пациента, у которого заболевание приводит к летальному исходу».

    «Во-первых, это действительно пожилые пациенты. Средний возраст умерших больных составляет 76 лет. Среди умерших примерно 85–87% — это люди в возрастной группе 60 лет и старше. Большая часть пациентов, которые скончались от коронавируса, имели сопутствующие заболевания, от одного до трех», — сообщил Лисовец.

    По его словам, чаще всего у умерших были сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, болезни органов дыхания и онкологические заболевания. Есть среди погибших от коронавируса и вакцинированные.

    «Среди умерших 72% невакцинированных. А если они и были вакцинированы, то с момента вакцинации прошло более девяти месяцев», — отметил глава комздрава.

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