Стекло попало в живот. В Курске студент погиб из-за дерева, упавшего в окно общежития

В Курске в общежитии автотехнического колледжа погиб студент 2004 года рождения во время непогоды. Региональный СК начал доследственную проверку. Об этом 18 сентября сообщается на сайте ведомства.
По предварительной информации, молодой человек находился один в комнате общежития. «В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в живот подростка. Он скончался на месте», — говорится в сообщении Следственного комитета по Курской области.
В городе во время урагана с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа, сообщают в администрации области, сорвало крышу, также пострадало и здание общежития.
В регионе гроза началась около 20:00 мск — мощный дождь с сильными молниями и ветром. Непогода гуляла около часа. Как уточняет ТАСС, около 5 тысяч жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества из-за сильного ветра и дождя.