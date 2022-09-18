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    Стекло попало в живот. В Курске студент погиб из-за дерева, упавшего в окно общежития

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    В Курске в общежитии автотехнического колледжа погиб студент 2004 года рождения во время непогоды. Региональный СК начал доследственную проверку. Об этом 18 сентября сообщается на сайте ведомства.

    Фото: Следственный комитет по Курской области
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    По предварительной информации, молодой человек находился один в комнате общежития. «В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в живот подростка. Он скончался на месте», — говорится в сообщении Следственного комитета по Курской области.

    В городе во время урагана с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа, сообщают в администрации области, сорвало крышу, также пострадало и здание общежития.

    В регионе гроза началась около 20:00 мск — мощный дождь с сильными молниями и ветром. Непогода гуляла около часа. Как уточняет ТАСС, около 5 тысяч жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества из-за сильного ветра и дождя.

    Фото: Следственный комитет по Курской области

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