Новое в орфографическом словаре. Не перепутайте суржанку с суржиком, а роллик с роликом

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили «боннку» и «сорбонку»», «чуточку», «вышиванку» и еще 149 слов из петровских времен и из самой что ни есть современности — вошедших в нашу речь во время пандемии и СВО. Ответьте на вопросы викторины «Фонтанки», чтобы выяснить, знаете ли вы их значения.
Электронный орфографический словарь русского языка постоянно пополняется, в 2022 году в него включили 151 слово. Теперь можем правильно делать ударения в словах, которыми запестрела наша речь недавно — с 24 февраля (БПЛА, «чэвэкашник», «тероборона», «до победного», «до последнего», «медиафейк»), или давно — с ростом активности в интернете и соцсетях («ретвитнуть», «гуглить», телеграм-канал, «видеоблогер», «информер»). Составители словаря не обошли вниманием и ковидную реальность, в которой все знают, что такое «коронакризис» и кто такие «коронаскептик» и «антиваксер».
Большая часть слов относится к так называемым сниженным формам, то есть к разговорной или просторечной лексике. «Фонтанка» изучила, для каких слов теперь установлены орфографические правила написания и ударения. А «узаконенное» «гуглить» применила на практике, потому что с некоторыми словами до сих пор встречаться не приходилось, хотя в словарь включаются «укоренившиеся в повседневной речи», но с «неустоявшийся письменной практикой». А вы знаете, кто такой «тайконавт»? И что может быть «околюченным»?
«Фонтанка» предлагает проверить: часто ли вы пользуетесь словами, дополнившими орфографический словарь русского языка.