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    Новое в орфографическом словаре. Не перепутайте суржанку с суржиком, а роллик с роликом

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    4 комментария

    В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили «боннку» и «сорбонку»», «чуточку», «вышиванку» и еще 149 слов из петровских времен и из самой что ни есть современности — вошедших в нашу речь во время пандемии и СВО. Ответьте на вопросы викторины «Фонтанки», чтобы выяснить, знаете ли вы их значения.

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    Электронный орфографический словарь русского языка постоянно пополняется, в 2022 году в него включили 151 слово. Теперь можем правильно делать ударения в словах, которыми запестрела наша речь недавно — с 24 февраля (БПЛА, «чэвэкашник», «тероборона», «до победного», «до последнего», «медиафейк»), или давно — с ростом активности в интернете и соцсетях («ретвитнуть», «гуглить», телеграм-канал, «видеоблогер», «информер»). Составители словаря не обошли вниманием и ковидную реальность, в которой все знают, что такое «коронакризис» и кто такие «коронаскептик» и «антиваксер».

    Большая часть слов относится к так называемым сниженным формам, то есть к разговорной или просторечной лексике. «Фонтанка» изучила, для каких слов теперь установлены орфографические правила написания и ударения. А «узаконенное» «гуглить» применила на практике, потому что с некоторыми словами до сих пор встречаться не приходилось, хотя в словарь включаются «укоренившиеся в повседневной речи», но с «неустоявшийся письменной практикой». А вы знаете, кто такой «тайконавт»? И что может быть «околюченным»?

    «Фонтанка» предлагает проверить: часто ли вы пользуетесь словами, дополнившими орфографический словарь русского языка.

    Ну давайте проверим ваше чувство языка. Что такое роллик?

    Ну давайте проверим ваше чувство языка. Что такое<i class="_"><b class="_"> роллик</b></i><i class="_">?</i>

    Кто такая или что такое гражданица?

    Кто такая или что такое <b class="_">гражданица?</b>

    Идем дальше. А нафтил — это что такое?

    Идем дальше. А<b class="_"> нафтил </b>— это что такое?

    Суржанка — что (кто) это такое, как вы думаете? (Кстати, вы заметили, что картинки с намеком?)

    <i class="_"><b class="_">Суржанка</b></i> — что (кто) это такое, как вы думаете? <i class="_">(Кстати, вы заметили, что картинки с намеком?)</i>

    Ну здесь должно быть легко. Или нет? Клофелинщик — кого так зовут?

    Ну здесь должно быть легко. Или нет?<b class="_"> Клофелинщик</b> — кого так зовут?

    И снова легкий вопрос. Стобалльник — это кто?

    И снова легкий вопрос.<b class="_"> Стобалльник</b> — это кто?

    А вот теперь посложнее. Газетир — это что еще за зверь?

    А вот теперь посложнее.<b class="_"> Газетир</b> — это что еще за зверь?

    С газетиром разобрались. А что такое джетлаг?

    С газетиром разобрались. А что такое<b class="_"> джетлаг?</b>

    Ну это вообще самое легкое. Для тех, кто родился до 2000-х. Решала — это вообще о чем?

    Ну это вообще самое легкое. Для тех, кто родился до 2000-х.<b class="_"> Решала</b> — это вообще о чем?

    Ну и последнее. Флоротерапия — это про что?

    Ну и последнее.<b class="_"> Флоротерапия</b> — это про что?
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    Новое в орфографическом словаре. Не перепутайте суржанку с суржиком, а роллик с роликом

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