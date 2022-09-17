Новое в орфографическом словаре. Не перепутайте суржанку с суржиком, а роллик с роликом

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили «боннку» и «сорбонку»», «чуточку», «вышиванку» и еще 149 слов из петровских времен и из самой что ни есть современности — вошедших в нашу речь во время пандемии и СВО. Ответьте на вопросы викторины «Фонтанки», чтобы выяснить, знаете ли вы их значения.

Поделиться Поделиться





Электронный орфографический словарь русского языка постоянно пополняется, в 2022 году в него включили 151 слово. Теперь можем правильно делать ударения в словах, которыми запестрела наша речь недавно — с 24 февраля (БПЛА, «чэвэкашник», «тероборона», «до победного», «до последнего», «медиафейк»), или давно — с ростом активности в интернете и соцсетях («ретвитнуть», «гуглить», телеграм-канал, «видеоблогер», «информер»). Составители словаря не обошли вниманием и ковидную реальность, в которой все знают, что такое «коронакризис» и кто такие «коронаскептик» и «антиваксер».

Большая часть слов относится к так называемым сниженным формам, то есть к разговорной или просторечной лексике. «Фонтанка» изучила, для каких слов теперь установлены орфографические правила написания и ударения. А «узаконенное» «гуглить» применила на практике, потому что с некоторыми словами до сих пор встречаться не приходилось, хотя в словарь включаются «укоренившиеся в повседневной речи», но с «неустоявшийся письменной практикой». А вы знаете, кто такой «тайконавт»? И что может быть «околюченным»?

«Фонтанка» предлагает проверить: часто ли вы пользуетесь словами, дополнившими орфографический словарь русского языка.

Ну давайте проверим ваше чувство языка. Что такое роллик? Разновидность суши Роликовый конек Деталь механизма

Кто такая или что такое гражданица? Гражданка какого-то государства Азбука, появившаяся в результате реформы русского письма, проведенной Петром I Обложка для паспорта

Идем дальше. А нафтил — это что такое? Безопасное топливо для заправки ракет Производное нафталина Место, где находится нофелет

Суржанка — что (кто) это такое, как вы думаете? (Кстати, вы заметили, что картинки с намеком?) Женщина, которая говорит на суржике (компиляция русского и украинского языков) Пшеница, перемешанная с рожью Чистящее средство

Ну здесь должно быть легко. Или нет? Клофелинщик — кого так зовут? Гипертоник, принимающий клофелин Человек, подмешивающий собутыльнику в напиток клофелин, чтобы совершить преступление, например ограбление Врач, назначающий пациенту препарат для снижения давления

И снова легкий вопрос. Стобалльник — это кто? Человек с сотней долларов в кармане Долгожитель Выпускник школы, набравший 100 баллов по результатам ЕГЭ

А вот теперь посложнее. Газетир — это что еще за зверь? Географический справочник с названиями и картой Сотрудник типографии Журналист газеты

С газетиром разобрались. А что такое джетлаг? Детское прозвище китайского актера Джета Ли Сбой биоритмов при резкой смене часовых поясов Лагерь, в котором расположено казино «Джет»

Ну это вообще самое легкое. Для тех, кто родился до 2000-х. Решала — это вообще о чем? Глагол, означающий процесс принятия решения женщиной в прошедшем времени Человек, способный найти компромисс в сложной ситуации Юрист

Ну и последнее. Флоротерапия — это про что? Лечение цветами Лечение флоксов Лечение травами