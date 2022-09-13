Заводим ребёнка вместо котёнка. Омбудсмен Волынец нашла пропаганду чайлдфри в призывах брать животных из приютов

Завуалированной пропагандой чайлдфри назвала призывы брать питомцев из приютов Ирина Волынец, пишет 116.RU. Глава национального родительского комитета России и уполномоченный по правам ребёнка Татарстана считает, что заводить животных нужно для детей, а не вместо них.



По словам Волынец, демографическая ситуация в стране важнее, чем вопросы поиска дома для бездомных животных. Соответственно, социальную рекламу в эфире и на улицах лучше бы посвятить повышению рождаемости, а не призывам взять питомца, заботу о котором молодые супруги могут взять на себя вместо ребёнка.

