Заводим ребёнка вместо котёнка. Омбудсмен Волынец нашла пропаганду чайлдфри в призывах брать животных из приютов

Завуалированной пропагандой чайлдфри назвала призывы брать питомцев из приютов Ирина Волынец, пишет 116.RU. Глава национального родительского комитета России и уполномоченный по правам ребёнка Татарстана считает, что заводить животных нужно для детей, а не вместо них.
По словам Волынец, демографическая ситуация в стране важнее, чем вопросы поиска дома для бездомных животных. Соответственно, социальную рекламу в эфире и на улицах лучше бы посвятить повышению рождаемости, а не призывам взять питомца, заботу о котором молодые супруги могут взять на себя вместо ребёнка.
«Вот представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице, — поясняла чиновница изданию. — При этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете».
Волынец предлагает не подменять понятия и сначала обзаводиться детьми, а потом уже брать для них животных из приюта, которые помогут воспитать милосердие и умение заботиться не только о себе. Семья уполномоченной служит примером: вместе с мужем она воспитывает четырёх детей, которые учатся заботиться о собаке, кошке, птице и крысе.
Депутату уже предложили оградить несовершеннолетних от чайлдфри. Идеология сознательной бездетности, как считают авторы инициативы, причиняет неокрепшим умам такой же вред, как пропаганда однополых отношений. Законопроект внесли в Госдуму 7 сентября.