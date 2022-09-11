Макрон снова позвонил. О чём говорили Путин с президентом Франции в воскресенье

Президент РФ Владимир Путин провёл очередные телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе последнего, сообщает 11 сентября пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров «был проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции», уточнили в администрации главы российского государства.
Также Путин обсудил с Макроном вопросы глобальной продовольственной безопасности. В частности, президент РФ подтвердил позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. «В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, в предыдущий раз Макрон звонил Путину во второй половине августа. Тогда основной темой беседы президентов России и Франции также была Украина и, в частности, ситуация на Запорожской АЭС.