Макрон позвонил Путину впервые за лето. Обсуждали Украину и Запорожскую АЭС

Основной темой беседы была Украина. Путин отметил, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий». Оба лидера отметили важность скорейшей отправки на место миссии МАГАТЭ.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент России рассказал Макрону о ходе реализации стамбульской сделки по «зерновому коридору» для вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении Кремля.



Путин и Макрон договорились продолжить контакты по этим и другим вопросам.

