Макрон позвонил Путину впервые за лето. Обсуждали Украину и Запорожскую АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой беседы была Украина. Путин отметил, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий». Оба лидера отметили важность скорейшей отправки на место миссии МАГАТЭ.
Также президент России рассказал Макрону о ходе реализации стамбульской сделки по «зерновому коридору» для вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении Кремля.
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по этим и другим вопросам.
Последний раз телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся еще 28 мая, вместе с ними в беседе участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С тех пор Путин и Макрон не разговаривали, хотя с самого начала спецоперации на Украине созванивались регулярно. В Кремле 5 августа объяснили, что Франция — это недружественное государство, а не созваниваются, потому что нет необходимости.