    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    767мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Макрон позвонил Путину впервые за лето. Обсуждали Украину и Запорожскую АЭС

    921
    4 комментария

    Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

    Основной темой беседы была Украина. Путин отметил, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий». Оба лидера отметили важность скорейшей отправки на место миссии МАГАТЭ.

    Также президент России рассказал Макрону о ходе реализации стамбульской сделки по «зерновому коридору» для вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

    «Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — сказано в сообщении Кремля.

    Путин и Макрон договорились продолжить контакты по этим и другим вопросам.

    Последний раз телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся еще 28 мая, вместе с ними в беседе участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С тех пор Путин и Макрон не разговаривали, хотя с самого начала спецоперации на Украине созванивались регулярно. В Кремле 5 августа объяснили, что Франция — это недружественное государство, а не созваниваются, потому что нет необходимости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close