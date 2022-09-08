Она умела держать лицо. Посмотрите, какой была платиновая королева Англии

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она взошла на престол в 1952 году, когда ей было 25 лет, и стала первым «платиновым» монархом, отпраздновав 70-летие пребывания на троне. Елизавета II застала 13 президентов США. Родственница Романовых — она не раз бывала и в России, в том числе в Петербурге. Про нее говорили — икона стиля. Всегда собрана и сдержана, она умела держать лицо. Но могла и отступить от правил, например, чтобы сняться в кино с агентом 007. Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. В момент смерти королевы прозвучала кодовая фраза: «Лондонский мост рухнул».

