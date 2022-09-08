Приставы объявили в розыск Монеточку

Певица Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) объявлена в розыск. Данные появились в базе Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщают telegram-каналы и ряд СМИ, однако «Фонтанка» не нашла фамилию Монеточки в базе ФССП.

В данный момент она живет в Литве. Причина розыска — 500 тысяч рублей, которые не были выплачены по иску Стаса Костюшкина (экс-солист группы «Чай вдвоем»).

Согласно исполнительному листу от 18 июля, Елизавета Гырдымова остается должна 512 тысяч 500 рублей. Изначально певец Стас Костюшкин пытался взыскать с Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат его песни «Женщина, я не танцую». Исполнительница, еще будучи совсем юной, написала композицию с похожим мотивом, которую уже запретил Роскомнадзор. Монеточка обращала внимание, что Костюшкин ничего не требовал, пока с нее нечего было взять.