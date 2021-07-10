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Экс-участник «Чая вдвоем» судится с Монеточкой. Он увидел плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Стас Костюшкин требует в суде 1 млн рублей с Монеточки за плагиат

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на уральскую певицу Лизу Монеточку. Как сообщает 10 июля издание E1, иск с требованием выплатить музыканту 900 000 рублей за плагиат был направлен накануне.

Костюшкин обнаружил использование его трека «Женщина, я не танцую» в песне Монеточки «Мама, я не зигую». Сначала представители певца пытались решить всё в досудебном порядке, предложив выкупить права на трек. Но представители Монеточки предложили очень маленькую сумму. «Мы направили претензию в адрес представителей Монеточки, самой Монеточки — госпожи Гырдымовой. Ответа не получили — на выплаты компенсации за использование музыкального произведения незаконно», — сказал представитель Костюшкина. Суд пройдет в августе. Не исключено, что сумма иска будет увеличена.

В этом году Лизе Гырдымовой — это настоящее имя Монеточки — исполнилось 23 года. За пять лет карьеры она успела выпустить три студийных альбома, сняться в фильме, попасть в рейтинг Forbes и дать интервью Юрию Дудю.

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Комментарии (10)

Skazochny
уж ты какие нежные стали, а то что вся эстрада РФ дешёвая копирка западных ничего?
AlBerkut
Что тут? Эта как её то ли монеточка, то ли мин...очка, то раз, то ли не раз, дала то ли интервью, то ли не интервью, то ли только дудю, то ли всем кому надо?
Офигеть новость😂
Ну и Нафига она тут? 🤔
Что скажут господа гусары?
perrkele_sattana
говны кипят! чайник с монетой - медные, по самое немогу.
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