Экс-участник «Чая вдвоем» судится с Монеточкой. Он увидел плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на уральскую певицу Лизу Монеточку. Как сообщает 10 июля издание E1, иск с требованием выплатить музыканту 900 000 рублей за плагиат был направлен накануне.



Костюшкин обнаружил использование его трека «Женщина, я не танцую» в песне Монеточки «Мама, я не зигую». Сначала представители певца пытались решить всё в досудебном порядке, предложив выкупить права на трек. Но представители Монеточки предложили очень маленькую сумму. «Мы направили претензию в адрес представителей Монеточки, самой Монеточки — госпожи Гырдымовой. Ответа не получили — на выплаты компенсации за использование музыкального произведения незаконно», — сказал представитель Костюшкина. Суд пройдет в августе. Не исключено, что сумма иска будет увеличена.