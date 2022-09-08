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    После двойного суицида восьмиклассниц на Маршала Блюхера задержан таксист, который вел фривольную переписку с одной из них

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    Расследование обстоятельств гибели двух восьмиклассниц в Калининском районе Петербурга привело к таксисту, который переписывался с одной из них в социальной сети.

    38-летнего уроженца Челябинской области, который работает таксистом в Петербурге, задержали накануне около 10 утра на Парашютной улице сотрудники «детского» отдела уголовного розыска, стало известно «Фонтанке» 8 сентября.

    По предварительной информации, в начале февраля этого года мужчина якобы вел переписку с одной из девочек-подростков в социальной сети. Якобы он уговорил школьницу за деньги делать и пересылать ему интимные фото.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Его ограничили подпиской о невыезде.

    «Фонтанка» писала о трагедии на проспекте Маршала Блюхера, которая произошла 22 февраля. Под окнами многоэтажки нашли тела двух восьмиклассниц. Детский омбудсмен Анна Митянина рассказывала, что, по одной из версий, несчастье могло произойти после того, как одна из одноклассниц рассказала в школе о якобы фривольном поведении девочек. С ними провел беседу социальный педагог. Это было накануне трагедии.

    Девочки учились в школе-интернате. Проблем с учёбой, как отметили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, у них не было.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение по самоубийства».

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