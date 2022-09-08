После двойного суицида восьмиклассниц на Маршала Блюхера задержан таксист, который вел фривольную переписку с одной из них

Расследование обстоятельств гибели двух восьмиклассниц в Калининском районе Петербурга привело к таксисту, который переписывался с одной из них в социальной сети.



38-летнего уроженца Челябинской области, который работает таксистом в Петербурге, задержали накануне около 10 утра на Парашютной улице сотрудники «детского» отдела уголовного розыска, стало известно «Фонтанке» 8 сентября.

