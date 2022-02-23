В гибели двух подростков на Маршала Блюхера следствие ищет доведение до самоубийства

Экстренные службы на проспект Маршала Блюхера накануне незадолго до четырёх часов ночи вызвал 22-летний прохожий, увидевший двух девушек без признаков жизни у второй парадной высотки. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.



На 16-м этаже остались бутылки из-под коньяка, водки, кока-колы и морса, лезвие, несколько аэрозольных баллончиков. Нашлись рюкзак и сумка. Разгадку случившегося следствие ищет в телефоне одной школьницы, подсказку обе оставили в записках.



Как рассказала детский омбудсмен Анна Митянина, по одной из версий, к отчаянному шагу подростков могли подтолкнуть действия одноклассницы. По данным «Фонтанки», не без её участия в школе узнали о вредных привычках девушек, после чего с ними провела беседу социальный педагог. Содержание разговора изданию неизвестно.

