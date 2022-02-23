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В гибели двух подростков на Маршала Блюхера следствие ищет доведение до самоубийства

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после того, как у высотки в Калининском районе Петербурга нашли мёртвыми двух восьмиклассниц. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля.

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Экстренные службы на проспект Маршала Блюхера накануне незадолго до четырёх часов ночи вызвал 22-летний прохожий, увидевший двух девушек без признаков жизни у второй парадной высотки. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

На 16-м этаже остались бутылки из-под коньяка, водки, кока-колы и морса, лезвие, несколько аэрозольных баллончиков. Нашлись рюкзак и сумка. Разгадку случившегося следствие ищет в телефоне одной школьницы, подсказку обе оставили в записках.

Как рассказала детский омбудсмен Анна Митянина, по одной из версий, к отчаянному шагу подростков могли подтолкнуть действия одноклассницы. По данным «Фонтанки», не без её участия в школе узнали о вредных привычках девушек, после чего с ними провела беседу социальный педагог. Содержание разговора изданию неизвестно.

Погибли погодки 14 и 15 лет, обе учились в школе-интернате. Проблем с учёбой, как отметили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, у них не было.

Это второй за неделю двойной суицид подростков в Петербурге.

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Комментарии (4)

Zet
Формальная статья УК. По ней сколько осужденных в год вообще? Дело откроют, потом закороют даже до суда не доводя. Соцпедагогу ничего не будет, ведь свидетелей её бесед с погибшими нет.
VF812
Статья формальна, по факту гибели ведется следствие. Никто никакого доведения там не усмотрит, если, конечно, Бастрыкин не вмешается. Одноклассница не субъект.
a1979
Интересно Фонтанка акценты смещает. Беседовала с девочками социальный педагог, а виновата одноклассница. Типа, настучала, все из-за нее, пусть пойдет сама с крыши кинется?
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