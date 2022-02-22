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На Маршала Блюхера погибли две восьмиклассницы. Перед смертью они объяснились в записке

Сотрудники правоохранительных органов продолжают исследовать обстоятельства, при которых девушки оказались мёртвыми у высотки в Калининском районе Петербурга 22 февраля.

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Как стало известно «Фонтанке», погибшие — ровесницы 2007 года рождения, обе учились в восьмом классе. В высотке на Маршала Блюхера, рядом с которой найдены тела, жила одна из девушек. В семье не всё гладко: она поздний ребёнок, у отца проблемы со здоровьем.

Школьные успехи также оставляли желать лучшего. Известно, что во вторник намечался педсовет, одной из тем которого должно было стать поведение подруг. Подростки были на ты с алкоголем, о чём было доложено учителям. По данным «Фонтанки», в том числе об этом написано в записке, найденной у погибших.

Ночью подруги были на 16 этаже, выходили на общий балкон. Там обнаружены аэрозольные баллончики.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
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Ещё одно двойное самоубийство произошло неделю назад, 15 февраля. На проспекте Тореза погибли 15-летние юноша и девушка. Подробнее о случившемся читайте на «Фонтанке».

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

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Комментарии (31)

Njura
Дети ощущают свою ненужность не только в этой стране, но и в этом мире. Им бы «Тимур и его команда» почитать.
guess
Естественный отбор для тупиковой ветви..
Игoрь
Срочно запретить все высотки, а уже построенные укоротить до 5 этажей.
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