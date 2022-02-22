На Маршала Блюхера погибли две восьмиклассницы. Перед смертью они объяснились в записке

Как стало известно «Фонтанке», погибшие — ровесницы 2007 года рождения, обе учились в восьмом классе. В высотке на Маршала Блюхера, рядом с которой найдены тела, жила одна из девушек. В семье не всё гладко: она поздний ребёнок, у отца проблемы со здоровьем.

Школьные успехи также оставляли желать лучшего. Известно, что во вторник намечался педсовет, одной из тем которого должно было стать поведение подруг. Подростки были на ты с алкоголем, о чём было доложено учителям. По данным «Фонтанки», в том числе об этом написано в записке, найденной у погибших.