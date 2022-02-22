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Двое подростков покончили с собой на Маршала Блюхера

В Петербурге второй случай двойного самоубийства за неделю. В Калининском районе города найдены тела двух девушек.

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Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
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По информации «Фонтанки», следственно-оперативная группа утром 22 февраля работает на проспекте Маршала Блюхера, где рядом с 16-этажкой обнаружили двух девушек без признаков жизни. По предварительным данным, им 15–16 лет. Обе скончались на месте.

Как рассказал читатель, следы погибших ищут на последнем этаже. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вечером 15 февраля на проспекте Тореза погибли 15-летние юноша и девушка. Школьники встречались пару месяцев, их отношения закончились двойным суицидом. Подробнее о погибших читайте на «Фонтанке».

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

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Комментарии (49)

VKuser49193372
Наркотики зло
Yohoho2019
Да, они сейчас инфантильные, не способные к жизни. Доставка чипсы не привезла. Вот итог.
Светлана311283
От неба до последних этажей совсем подать рукой. (с.)
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