Двое подростков покончили с собой на Маршала Блюхера

По информации «Фонтанки», следственно-оперативная группа утром 22 февраля работает на проспекте Маршала Блюхера, где рядом с 16-этажкой обнаружили двух девушек без признаков жизни. По предварительным данным, им 15–16 лет. Обе скончались на месте.



Как рассказал читатель, следы погибших ищут на последнем этаже. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вечером 15 февраля на проспекте Тореза погибли 15-летние юноша и девушка. Школьники встречались пару месяцев, их отношения закончились двойным суицидом. Подробнее о погибших читайте на «Фонтанке».