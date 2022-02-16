Посмотрите, как все обыденно. Что происходит после того, как дети выбрали смерть

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Скорую к девятиэтажке на проспекте Тореза вечером 15 февраля вызвал молодой мужчина. Свою 15-летнюю соседку сверху в одном из неподвижных тел он не признал. Возможно, потому что не решился смотреть на смерть ближе.

У следственно-оперативной группы вариантов не было. Через три часа работа продолжалась с отработанной обыденностью. За ними наблюдала журналист «Фонтанки».

Около полуночи полицейский «Форд» загораживал единственный сквозной проезд во дворе. Сигнальных лент или других намёков на случившееся нет.



Женщина с пакетом, в котором просвечивают батон и бутылка молока, обогнула служебный автомобиль и резко свернула в залежи снега, как только её взгляд упал на тела. Мужчина в наушниках и спортивках уверенной походкой подобрался ближе, всмотрелся в лица и исчез. Полицейские их не останавливали или просто не замечали, занятые погибшими.

Мальчик остался в носках. Его белоснежные кроссовки отлетели в чёрную промоину среди наледи. У девочки неестественно вывернута нога и приоткрыты глаза.

Молодой худенький опер взял под руку блондинку в рыжем пуховике. Она рыдала и еле держалась на ногах. Это её единственный сын лежал на асфальте, женщина воспитывала его одна. У неё вся страница «ВКонтакте» забита его фотографиями. Вот они в Сочи, Крыму, Финляндии. Он в кадетской форме, на скалодроме, на лыжах, его награды за участие в соревнованиях по гребле. В ноябре прошлого года он ушел из школы олимпийского резерва «Ижора».

За два месяца до этого с сотрудниками детской комнаты полиции знакомилась 15-летняя девушка с проспекта Тореза. Она тоже из неполной семьи: её растили бабушка и прабабушка.



Отец с небезупречной, с точки зрения Уголовного кодекса, биографией погиб. Мать — медсестра из психиатрической больницы имени Кащенко — живёт отдельно. Неизвестно, принимала ли она участие в жизни дочери в последнее время, но ранее женщина получала протокол за разгильдяйство в воспитании ребёнка.

Девочка числится в гимназии Выборгского района, обучение было домашним.

«По словам родственников, погибшая часто болела, поэтому находилась на домашнем обучении. В последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками», — рассказала детский омбудсмен Анна Митянина.

По информации «Фонтанки», в сентябре со школьницей уже приходилось вести беседы о ценности жизни и последствиях необдуманных шагов. В отделе по делам несовершеннолетних есть также записи о злоупотреблении алкоголем.

Дату знакомства подростков выясняют следователи. Известно, что встречаться они начали месяца два назад.

Последнее послание, найденное в рюкзаке девушки, адресовано бабушке. Внучка пишет, что любит, просит простить. 67-летнюю женщину опрашивали ночью.



О разговоре с ней по телефону отчитался мужчина в гражданском. Он же осматривал выход на крышу. «Там везде их следы», — доложил трубке.



автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Проход на крышу на девятом этаже прикрывает решётка, ночью она была распахнута. «Из некоторых парадных можно пробраться. В моей выход на ключ запирается. Если ребята худенькие, то можно пролезть через щель», — рассказала жительница дома Ксения.

Молодой криминалист слегка замялся перед телами. Его ожидал в сугробе раскрытый чемодан с инструментами для фиксации места преступления. За дело он принялся как будто с осторожностью.

Его коллеги действовали увереннее, фотографировали «лоб в лоб». В процессе обсуждали житейское. «Ты знаешь, какая у меня зарплата?» — доносилось от них. Мать тихо плакала в стороне.

Через некоторое время ей вынесли табуретку. Потом появилась белая ткань, чтобы накрыть лица. «Я не могу оставить», — повторяла женщина. Следственно-оперативная группа продолжала свою работу. После полуночи табуретка превратилась в импровизированный стол для заполнения документов. В квартирах ещё горел свет, но к окнам никто не подходил. Мокрый снег заметал следы на крыше.

Приехала еще одна группа телевизионщиков. От группы полицейских и родственников, склонившихся над телами, отделилась женская фигура и шагнула к журналистам: «Уйдите. Уйдите вы, ради бога».

Лена Ваганова, Татьяна Ципуштанова, Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

