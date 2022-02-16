Перед двойным самоубийством на Тореза 15-летняя школьница писала бабушке

«В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит её и просит её простить», — рассказала Митянина.



Как писала «Фонтанка», школьница была на домашнем обучении. Родные объяснили это болезненностью девочки. По их словам, в последнее время она испытывала проблемы в общении со сверстниками, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Двух 15-летних подростков нашли у девятиэтажки на проспекте Тореза накануне вечером. Следственно-оперативная группа работала на крыше и в квартире девушки. Её ровесник — житель Кировского района, учился в девятом классе одной из местных школ.