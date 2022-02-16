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Перед двойным самоубийством на Тореза 15-летняя школьница писала бабушке

Записку нашли в рюкзаке девушки, погибшей вместе со своим ровесником в Выборгском районе Петербурга. Об этом 16 февраля сообщила детский омбудсмен Анна Митянина.

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«В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит её и просит её простить», — рассказала Митянина.

Как писала «Фонтанка», школьница была на домашнем обучении. Родные объяснили это болезненностью девочки. По их словам, в последнее время она испытывала проблемы в общении со сверстниками, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Двух 15-летних подростков нашли у девятиэтажки на проспекте Тореза накануне вечером. Следственно-оперативная группа работала на крыше и в квартире девушки. Её ровесник — житель Кировского района, учился в девятом классе одной из местных школ.

Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Гангрена
бедные детишки...
VKuser49193372
А кто довел, бабушка что-ли
PharaonSP
Ужасно конечно...
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