Гибель подростков на Тореза стала делом о доведении до самоубийства. Найдена записка

По данным «Фонтанки», подростков нашли возле девятиэтажки, в которой 15-летняя девушка жила вместе с бабушкой и прабабушкой, мать проживает отдельно. Девушка была на домашнем обучении и состояла на профильном учёте — в прошлом году уже приходилось напоминать ей о ценности жизни.

Её ровесник — житель Кировского района Петербурга. Юноша воспитывался матерью, которая работает в пекарне. Учился в девятом классе одной из школ района.

Накануне незадолго до восьми часов вечера их обнаружил прохожий. Обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. По информации редакции, осматривая квартиру девушки и крышу дома, правоохранители нашли предсмертную записку.