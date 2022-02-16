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Гибель подростков на Тореза стала делом о доведении до самоубийства. Найдена записка

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено Следственным комитетом 16 февраля после того, как на проспекте Тореза в Выборгском районе Петербурга найдены мёртвыми юноша и девушка.

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По данным «Фонтанки», подростков нашли возле девятиэтажки, в которой 15-летняя девушка жила вместе с бабушкой и прабабушкой, мать проживает отдельно. Девушка была на домашнем обучении и состояла на профильном учёте — в прошлом году уже приходилось напоминать ей о ценности жизни.

Её ровесник — житель Кировского района Петербурга. Юноша воспитывался матерью, которая работает в пекарне. Учился в девятом классе одной из школ района.

Накануне незадолго до восьми часов вечера их обнаружил прохожий. Обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. По информации редакции, осматривая квартиру девушки и крышу дома, правоохранители нашли предсмертную записку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Игoрь
Иногда лучше просто завести собаку.
456345
воспитание это не только семья, это и общество. Очень жалко подростков сейчас. Родители пашут,хорошо, если заложили какие- то понятия о жизни изначально. В школах услуги оказывают, буллинг там просто цветет и пахнет, в том числе и со стороны педагогов. В интернете -и по ТВ - сплошное насилие и бред.. Что еще хотеть в такой ситуации?
sakorol
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