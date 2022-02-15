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Двое подростков покончили с собой на севере Петербурга, тела девушки и юноши нашли прохожие

Тела двух подростков нашел житель Выборгского района Петербурга вечером 15 февраля. Мужчина сообщил об увиденном по номеру 112, но отказался подходить к лежащим на асфальте.

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По данным «Фонтанки», тела, обнаруженные у дома по проспекту Тореза, принадлежат 15-летней девушке и ее ровеснику. Оба скончались на месте, прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

В девятиэтажке, рядом с которой нашли пару, жила семья девочки-подростка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Комментарии (25)

ДуремарСПб.
Безнадёга накрывает страну ...
alexadmin
И душа была цела, и болела, и рвалась к небесам... (ц)
274254303
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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