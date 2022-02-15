Двое подростков покончили с собой на севере Петербурга, тела девушки и юноши нашли прохожие

По данным «Фонтанки», тела, обнаруженные у дома по проспекту Тореза, принадлежат 15-летней девушке и ее ровеснику. Оба скончались на месте, прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

В девятиэтажке, рядом с которой нашли пару, жила семья девочки-подростка.

Обстоятельства трагедии выясняются.