«Проблем с доступом на крышу не было». Первые фото с места, где трагически погибли 15-летние подростки

В ночь на 16 февраля трупы 15-летних подростков, накрытые тканью, все еще лежат у дома. Как сообщает наш корреспондент, рядом с телами дежурят полицейские.

Сотрудников СК не видно на месте. Скорее всего, следственно-оперативные действия сейчас ведутся в квартире, где жила девочка с семьей, и на крыше, где подростки были еще живы.