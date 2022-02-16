«Проблем с доступом на крышу не было». Первые фото с места, где трагически погибли 15-летние подростки

В ночь на 16 февраля трупы 15-летних подростков, накрытые тканью, все еще лежат у дома. Как сообщает наш корреспондент, рядом с телами дежурят полицейские.
Сотрудников СК не видно на месте. Скорее всего, следственно-оперативные действия сейчас ведутся в квартире, где жила девочка с семьей, и на крыше, где подростки были еще живы.
По данным «Фонтанки», перед гибелью юноша и его подруга были на крыше девятиэтажки. Как рассказали соседи, проблем с доступом не было, школьники забрались наверх через чердачную дверь четвертой парадной. Следователям предстоит выяснить, что произошло дальше. Был ли это несчастный случай или продуманный план.
В момент трагедии дома у девочки была только бабушка. Она, вероятно, первой из близких узнала о том, что случилось.