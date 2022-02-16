FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Проблем с доступом на крышу не было». Первые фото с места, где трагически погибли 15-летние подростки

«Фонтанка» публикует первые кадры с места, где во вторник вечером произошла трагедия. У дома 39/1 по проспекту Тореза прохожий нашел тела юноши и девушки. Он сообщил об этом по номеру 112 и попросил скорую помощь, но спасать было уже некого.

7
Печать

В ночь на 16 февраля трупы 15-летних подростков, накрытые тканью, все еще лежат у дома. Как сообщает наш корреспондент, рядом с телами дежурят полицейские.

Сотрудников СК не видно на месте. Скорее всего, следственно-оперативные действия сейчас ведутся в квартире, где жила девочка с семьей, и на крыше, где подростки были еще живы.

ПоделитьсяПоделиться

По данным «Фонтанки», перед гибелью юноша и его подруга были на крыше девятиэтажки. Как рассказали соседи, проблем с доступом не было, школьники забрались наверх через чердачную дверь четвертой парадной. Следователям предстоит выяснить, что произошло дальше. Был ли это несчастный случай или продуманный план.

В момент трагедии дома у девочки была только бабушка. Она, вероятно, первой из близких узнала о том, что случилось.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

nuga
Самоубийца всегда найдёт способ..Детский эгоизм,о родителях,бабушках не подумали,сколько горя им принесут.
Свободу Лёхе!
Младенцев выбрасывают из окна, 15-летних находят под.. окнами, люди сами себя сжигают, пенсионеры ловят момент, когда просрочку выбросят, швабры во ФСИН используются не по назначению.. Врача, сотруднику УР ломают откровенно руку прямо в ОП, где она служит.., я что-то недопонимаю в этом "королевстве"..
alexpv
В моем детстве выходы на крыши всегда были открыты, как впрочем и в подвалы. Но это никоим образом не провоцировало самоубийства.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний