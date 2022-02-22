Планы на смерть и одноклассница-бунтарка. Что могло стоять за двойным суицидом подростков на Маршала Блюхера

Как сообщила детский омбудсмен Анна Митянина, 22 февраля работавшие на Маршала Блюхера следователи кроме бутылки с алкоголем нашли две записки. Одна из девушек перед смертью просила прощения у близких, писала о любви к семье, её поддержке и о том, что не смогла спасти себя сама. Там же — подруги вынашивали мысли об уходе из жизни более пяти лет.
Вторая называет имя ровесницы, которая, по её словам, употребляет наркотики и «сломала жизнь».
«По одной из версий, к отчаянному шагу подростков подтолкнули действия одноклассницы, состоящей на учете по делам несовершеннолетних и склонной к совершению антиобщественных поступков, самовольным уходам», — рассказала Митянина.
«Фонтанка» писала, что у шестнадцатиэтажки на Маршала Блюхера нашли мёртвыми двух школьниц 2007 года рождения. Одна из них жила в том же доме с отцом — инвалидом третьей группы. Мать девочки умерла несколько лет назад.
Её подруга росла в полной семье, проживала в трёхкомнатной коммуналке. Её мать, как уточняют, страдает ментальным расстройством.
«Обе девочки учились в школе-интернате, с успеваемостью проблем не было. На профилактическом учете не состояли», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.
По данным «Фонтанки», одноклассница известила учителей о вредных привычках девушек, после чего с ними провела беседу социальный педагог. Содержание разговора изданию неизвестно. В ночь на 22 февраля школьницы отправились на общий балкон последнего этажа.
Это второй за неделю двойной суицид подростков в Петербурге. Анна Митянина напоминает, что рассказать о своих проблемах круглосуточно можно Всероссийской службе детского телефона доверия: 8-800-2000-122.