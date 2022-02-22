Планы на смерть и одноклассница-бунтарка. Что могло стоять за двойным суицидом подростков на Маршала Блюхера

Как сообщила детский омбудсмен Анна Митянина, 22 февраля работавшие на Маршала Блюхера следователи кроме бутылки с алкоголем нашли две записки. Одна из девушек перед смертью просила прощения у близких, писала о любви к семье, её поддержке и о том, что не смогла спасти себя сама. Там же — подруги вынашивали мысли об уходе из жизни более пяти лет.

Вторая называет имя ровесницы, которая, по её словам, употребляет наркотики и «сломала жизнь».

«По одной из версий, к отчаянному шагу подростков подтолкнули действия одноклассницы, состоящей на учете по делам несовершеннолетних и склонной к совершению антиобщественных поступков, самовольным уходам», — рассказала Митянина.