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    Визовое соглашение Россия — ЕС приостановят с 12 сентября

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    Еврокомиссия утвердила полную остановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно перестанет действовать с 12 сентября.

    Как сообщает ТАСС 6 сентября, со ссылкой на Еврокомиссию, приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам теперь станут в первую очередь гуманитарные причины, и в последнюю – туризм. Консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.

    В Еврокомиссии отметили, что у россиян уже есть около 1 млн выданных действующих шенгенских виз и они могут быть пересмотрены.

    Чем грозит отмена упрощенного визового режима между Россией и ЕС, которое действовало с 2007 года, читайте в разборе «Фонтанки».

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