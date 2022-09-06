Визовое соглашение Россия — ЕС приостановят с 12 сентября

Еврокомиссия утвердила полную остановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно перестанет действовать с 12 сентября.



Как сообщает ТАСС 6 сентября, со ссылкой на Еврокомиссию, приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам теперь станут в первую очередь гуманитарные причины, и в последнюю – туризм. Консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.



В Еврокомиссии отметили, что у россиян уже есть около 1 млн выданных действующих шенгенских виз и они могут быть пересмотрены.

