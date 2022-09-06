В Ленобласти уже начинают топить

Периодическое протапливание начинается прямо сегодня, 6 сентября, в трёх районах Ленинградской области: в соседнем с Петербургом Тосненском, а также в Тихвинском и Подпорожском. Сначала тепло дадут в детские сады, школы и больницы, а потом и в жилые дома. Об этом сообщает региональная администрация.
«В ближайшее время к отопительному сезону присоединятся и остальные районы. Периодическое протапливание не только греет жителей, но и позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
Полноценный отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов. Однако местная администрация может начать его раньше.
Напомним, в Петербурге в первые пять дней сентября средняя температура составила плюс 9,1 градуса. Такого в городе не наблюдалось 106 лет, рассказал главный синоптик Александр Колесов.
Уже начались заморозки: в соцсетях рассказывают, что на стёклах машин по утрам лёд, а трава хрустит от инея. У медиков появилась уже как минимум одна пациентка с переохлаждением.