В Ленобласти уже начинают топить

Периодическое протапливание начинается прямо сегодня, 6 сентября, в трёх районах Ленинградской области: в соседнем с Петербургом Тосненском, а также в Тихвинском и Подпорожском. Сначала тепло дадут в детские сады, школы и больницы, а потом и в жилые дома. Об этом сообщает региональная администрация.



«В ближайшее время к отопительному сезону присоединятся и остальные районы. Периодическое протапливание не только греет жителей, но и позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

