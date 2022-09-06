Начало сентября в Петербурге стало самым холодным за 106 лет

Жители Петербурга продолжают расплачиваться за жаркий август. Первые пять дней осени стали самыми холодными за последние 106 лет. Об этом 6 сентября сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.



«Температура первой пятидневки сентября в Санкт-Петербурге составила +9,1 градуса, а такого значения не наблюдалось в городе 106 лет. Более низкая температура в первую пятидневку сентября была отмечена только в начале прошлого века, которое было очень холодным. В 1916 году средняя температура пятидневки составляла +8,9 градуса, в 1906-м еще ниже — +8,8 градуса, а в 1901-м всего +8,0», — рассказал Колесов в своем телеграм-канале.

