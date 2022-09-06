    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Начало сентября в Петербурге стало самым холодным за 106 лет

    3109
    7 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Жители Петербурга продолжают расплачиваться за жаркий август. Первые пять дней осени стали самыми холодными за последние 106 лет. Об этом 6 сентября сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.

    «Температура первой пятидневки сентября в Санкт-Петербурге составила +9,1 градуса, а такого значения не наблюдалось в городе 106 лет. Более низкая температура в первую пятидневку сентября была отмечена только в начале прошлого века, которое было очень холодным. В 1916 году средняя температура пятидневки составляла +8,9 градуса, в 1906-м еще ниже — +8,8 градуса, а в 1901-м всего +8,0», — рассказал Колесов в своем телеграм-канале.

    Синоптик отметил, что холодный сентябрь после жаркого лета уже становится тенденцией. Так, например, было в прошлом году.

    «По прогнозу, до конца декады характер погоды в Санкт-Петербурге не меняется, немного теплее станет к выходным дням. Поэтому первая декада сентября в этом году тоже пойдет на рекорд по холоду. А что войдет в первые значения самых холодных — вполне вероятно», — подытожил Александр Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close