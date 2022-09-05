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    Суд в Минске огласил приговор фигурантам дела о попытке госпереворота

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    Минский областной суд огласил обвинительный приговор пяти фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Об этом 5 сентября сообщает новостное агентство Sputnik.

    Основного фигуранта по делу, американского адвоката Юрия Зенковича, приговорили к 11 годам лишения свободы, публициста Александра Федуту и лидера Партии «БНФ» Григория Костусева — к 10 годам каждого. Все трое будут отбывать срок в колонии усиленного режима.

    Юристу Ольге Голубович и активисту Денису Кравчуку дали по 2,5 года лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

    Приговор не окончательный и может быть обжалован в Верховном суде.

    В апреле 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовившей «покушение» на него и его детей. По его информации, к этому якобы были причастны американские спецслужбы.

    КГБ Белоруссии отчиталось о завершении расследования в начале июня 2022-го. Следствие считает, что фигуранты готовили заговор с целью убийства Лукашенко на параде в честь Дня Победы, отмечает «Коммерсант».

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