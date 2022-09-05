Трое выживших на Ключевском вулкане в безопасности, на склоне мог остаться одинокий альпинист

Трое выживших на Ключевском вулкане связались с родственниками. Туристы рассказали близким, что здоровы и ожидают спасателей в доме вулканологов. Об этом 5 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Туристы находятся в домике вулканологов, в котором есть еда и газ.

К ним поднимаются две группы спасателей — первая, которую на вулкан доставили авиацией, планирует добраться до цели к полуночи по камчатскому времени. Второй, наземной, потребуется не менее двух суток, так как они стартовали с подножия вулкана.