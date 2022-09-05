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    Трое выживших на Ключевском вулкане в безопасности, на склоне мог остаться одинокий альпинист

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    Трое выживших на Ключевском вулкане связались с родственниками. Туристы рассказали близким, что здоровы и ожидают спасателей в доме вулканологов. Об этом 5 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

    Туристы находятся в домике вулканологов, в котором есть еда и газ.

    К ним поднимаются две группы спасателей — первая, которую на вулкан доставили авиацией, планирует добраться до цели к полуночи по камчатскому времени. Второй, наземной, потребуется не менее двух суток, так как они стартовали с подножия вулкана.

    Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями. Сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, идёт снег. Мешают также пепловые облака и камнепады. На пути есть ледовые поля, по которым можно передвигаться лишь при помощи специальных приспособлений.

    5 сентября «Фонтанка» писала, что поисково-спасательный отряд на вертолёте добрался до вулкана Ключевская сопка на отметку в 1663 метра. Ранее сделать это было сложно из-за сильного ветра в 20 метров в секунду и пепла со стороны склонов.

    Сообщалось, что спасатели начали восхождение на высоту 3,3 тыс. метров к домику вулканологов и к рассвету должны подойти к отметке 4158 метров.

    Правительство Камчатского края ранее сообщило, что число погибших туристов увеличилось до восьми человек. Двое остаются на высоте более 4,1 тыс. м, а ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м.

    30 августа группа из 10 туристов и двух гидов отправилась на вулкан Ключевская сопка высотой 4,8 тыс. метров. Девять человек 2 сентября начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере.

    Восемь альпинистов, поднимавшихся на вулкан, погибли, судьба еще одного человека, оставшегося на высоте 4 158 м, пока остается неизвестной. Среди альнистов мог быть врач из Петербурга.

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