Погибших на вулкане на Камчатке стало больше. Вертолёты не могут добраться туда из-за непогоды

В группе туристов, находящихся на вулкане Ключевской, умер еще один человек — тот, который вчера получил травму. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Кам 24».



«Предварительно такая информация есть, да, что скончался шестой человек», — заявил СМИ заместитель председателя правительства края Роман Василевский.



По его словам, за ночь два человека смогли спуститься к лагерю, расположенному на высоте 3 300 метров, остальные остаются на высоте более 4 тысяч метров. Работают две группы спасателей.

