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    Погибших на вулкане на Камчатке стало больше. Вертолёты не могут добраться туда из-за непогоды

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    В группе туристов, находящихся на вулкане Ключевской, умер еще один человек — тот, который вчера получил травму. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Кам 24».

    «Предварительно такая информация есть, да, что скончался шестой человек», — заявил СМИ заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

    По его словам, за ночь два человека смогли спуститься к лагерю, расположенному на высоте 3 300 метров, остальные остаются на высоте более 4 тысяч метров. Работают две группы спасателей.

    По данным агентства, группировку для проведения поисково-спасательной операции наращивают. В ней участвуют два вертолёта Ми-8 — МЧС и Территориального центра медицины катастроф со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и бригадой медиков на борту.

    Вертолет центра медицины катастроф смог приземлиться в районе вулкана, рассказал ИА «Камчатка» зампред правительства края.

    «Вертолет сел в Ключах. Выше подняться не смогли. По погоде должно быть окно с 18:00 до 19:00, они попробуют еще раз», — отметил Василевский.

    Вечером вертолёт вернётся на базу на дежурство.

    «На месте останется дежурить второй вертолет с сотрудниками ГУ МЧС края. Он еще не долетел до места», — добавил Василевский.

    Когда начнется спасательная операция, пока неизвестно. Мешает погода: на вулкане сохраняется сильная облачность и сильный ветер.

    Напомним, 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов из разных регионов России, организованная туристической компанией из Новосибирска, начала восхождение на вулкан Ключевской в Усть-Камчатском районе края. По предварительной информации, 3 сентября на высоте около 4 150 метров пять человек погибли при падении с высоты, один был травмирован (позже он умер), один из гидов сломал ногу. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Несмотря на то, что среди регионов, откуда приехали туристы, Петербург не указывался, в группе мог быть мужчина из Петербурга. «Фонтанка» нашла в его соцсетях «говорящий» билет.

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