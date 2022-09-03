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    При восхождении на вулкан на Камчатке погибли пять альпинистов, двое пострадали

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    Фото: Природный парк «Вулканы Камчатки»
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    Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщает 3 сентября администрация Камчатского края.

    «На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, ещё один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолёт Центра медицины катастроф со спасателями на борту», — говорится в сообщении.

    По данным администрации, группа из 10 туристов с двумя гидами отправилась на вулкан 30 августа. Гиды и большинство туристов приехали из других регионов страны, каких именно — не уточняется. Организатором выступает туркомпания из Новосибирска. Группа была зарегистрирована в МЧС.

    Предположительно, накануне 9 из 12 человек начали восхождение на вулкан с высоты 3300 метров, остальные остались в лагере. Сегодня на связь со спасателями вышел один из гидов. По его словам, на высоте около 4200 метров туристы погибли, один находится без сознания, а один из гидов сломал ногу. Спасатели поддерживают связь с группой по спутниковому телефону гида. Оставшимся в лагере туристам рекомендовали спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

    Прокуратура Камчатского края в своём телеграм-канале уточняет, что члены группы приехали из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей. При восхождении люди сорвались и погибли.

    «Вертолёт уже прибыл на место. Задача находящихся на его борту специалистов — эвакуация пострадавших. Сейчас в связи с тем, что спасатели должны пройти акклиматизацию, они остались на ночёвку на высоте 3300 метров. На высоту, где произошла трагедия, они выдвинутся, ориентировочно, в 6 утра 4 сентября», — отмечают в администрации.

    Фото: Природный парк «Вулканы Камчатки»

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