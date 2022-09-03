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    «На Камчатку. Снова!» Среди покорителей вулкана Ключевской мог быть путешественник из Петербурга

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    География туристической группы, половина которой погибла при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, может быть шире шести регионов, названных прокуратурой 3 сентября.

    В списке заявившихся на покорение вулкана, опубликованном в телеграм-каналах, есть мужчина с редкой фамилией. Именно так зовут 34-летнего врача, который в конце прошлой недели вылетел из Петербурга в Новосибирск, а оттуда — в Петропавловск-Камчатский. Билеты показывал в своих соцсетях, добавляя: «На Камчатку! Снова!»

    Судя по его странице, он учился в медвузе в Петербурге, активно путешествует, в том числе по горам. Летом 2020 года делился снимками с Эльбруса, через год показывал заснеженные склоны Алтая и рассвет при штурме высшей точки — горы Белуха.

    Связаться с родственниками «Фонтанке» не удалось. Его знакомый подтвердил любовь к путешествиям, добавив, что тот работает за границей, в Петербурге бывает наездами, профессионально альпинизмом, насколько известно, не занимается.

    Группа из десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка 30 августа. Путешествие организовано туристической компанией из Новосибирска. В прокуратуре сообщали, что члены группы приехали из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В Следственном комитете говорят о семи регионах, но не уточняют их.

    По предварительным данным, 3 сентября на высоте около 4 150 метров люди сорвались, не менее 5 человек погибли. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Фото: ru.wikipedia.org

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