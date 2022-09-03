Камчатские следователи сообщили, как погибли пять туристов на вулкане

Следственное управление СК России по Камчатскому краю сообщает обстоятельства гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка.



По предварительной информации, пять человек упали с высоты и погибли. В этот момент они находились на высоте около 4 150 метров. СМИ писали, что они сорвались в пропасть.



«Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — отмечается в сообщении СУ.

