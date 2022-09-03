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    Камчатские следователи сообщили, как погибли пять туристов на вулкане

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    Следственное управление СК России по Камчатскому краю сообщает обстоятельства гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка.

    По предварительной информации, пять человек упали с высоты и погибли. В этот момент они находились на высоте около 4 150 метров. СМИ писали, что они сорвались в пропасть.

    «Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — отмечается в сообщении СУ.

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристов по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия.

    Напомним, группа из 12 человек (10 туристов и два гида из семи регионов России) начала восхождение 30 августа. Путешествие организовано туристической компанией из Новосибирска. Поисково-спасательный отряд на вертолете вылетел к вулкану.

    Ключевская Сопка считается одним из самых сложных вулканов Камчатки. Она состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со снегом и льдом.

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