Камчатские следователи сообщили, как погибли пять туристов на вулкане

Следственное управление СК России по Камчатскому краю сообщает обстоятельства гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка.
По предварительной информации, пять человек упали с высоты и погибли. В этот момент они находились на высоте около 4 150 метров. СМИ писали, что они сорвались в пропасть.
«Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — отмечается в сообщении СУ.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристов по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия.
Напомним, группа из 12 человек (10 туристов и два гида из семи регионов России) начала восхождение 30 августа. Путешествие организовано туристической компанией из Новосибирска. Поисково-спасательный отряд на вертолете вылетел к вулкану.
Ключевская Сопка считается одним из самых сложных вулканов Камчатки. Она состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со снегом и льдом.