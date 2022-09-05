Уже погибли 8 человек. Спасатели начали восхождение на вулкан Ключевской к попавшим в беду туристам

Поисково-спасательный отряд на вертолете Ми-8 добрался до вулкана Ключевская сопка на отметку в 1 663 метра. Об этом в ночь на 5 сентября сообщила пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».
Ранее вертолет не мог добраться до большой высоты из-за сильного ветра в 20 метров в секунду, а также пепла, исходящего со стороны склонов исполина.
Со скалолазным снаряжением спасатели начали восхождение на высоту 3,3 тыс. метров к домику вулканологов. Там им нужно оказаться до полуночи. С рассветом они должны подойти к отметке 4 158 метров. Исход операции предсказать нельзя — он зависит от природных факторов.
Утром 5 сентября правительство Камчатского края сообщило, что число погибших туристов выросло до 8 человек. «Двое человек остаются на высоте более 4,1 тыс. м, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м», — рассказали в «ЦОД».