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    Уже погибли 8 человек. Спасатели начали восхождение на вулкан Ключевской к попавшим в беду туристам

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    Поисково-спасательный отряд на вертолете Ми-8 добрался до вулкана Ключевская сопка на отметку в 1 663 метра. Об этом в ночь на 5 сентября сообщила пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

    Ранее вертолет не мог добраться до большой высоты из-за сильного ветра в 20 метров в секунду, а также пепла, исходящего со стороны склонов исполина.

    Со скалолазным снаряжением спасатели начали восхождение на высоту 3,3 тыс. метров к домику вулканологов. Там им нужно оказаться до полуночи. С рассветом они должны подойти к отметке 4 158 метров. Исход операции предсказать нельзя — он зависит от природных факторов.

    Утром 5 сентября правительство Камчатского края сообщило, что число погибших туристов выросло до 8 человек. «Двое человек остаются на высоте более 4,1 тыс. м, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м», — рассказали в «ЦОД».

    В конце августа группа из 10 туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская сопка. Его высота достигает 4,8 тыс. метров. Девять из 12 человек начали восхождение 2 сентября с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере.

    Один из гидов на следующий день связался со спасателями и рассказал, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4, 2 тыс. метров и погибли. Другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

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