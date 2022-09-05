Еврокомиссия назвала количество шенгенских виз в паспортах россиян

В Еврокомиссии опровергли данные о том, что шенгенские визы есть у 12 миллионов россиян. Не дотягивает и до миллиона.

Число действующих шенгенских виз 5 сентября приводит издание Politico. Ранее в латвийском МИД заявили, что около 12 миллионов граждан России имеют возможность беспрепятственно путешествовать по Европе. На 1 сентября было 963,189 действительных виз.

Некоторые страны Европы прекратили выдачу виз россиянам под туристические цели. Компромиссное решение приняла и Финляндия — заявки рассматривают только один день в неделю. Глобально — Евросоюз отменил для россиян упрощенный режим оформления виз.