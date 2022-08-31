Финны рассказали, как с 1 сентября ограничат прием заявлений на шенгенские визы

Посольство Финляндии в России рассказало о схеме приема заявлений на визы с 1 сентября. Записей станет меньше, ограничений больше.



Как говорится в опубликованном 31 августа порядке, по новым правилам у россиян сохранится возможность подачи заявлений на финскую визу по всем основаниям, но с туристическими целями количество записей сократится.



С начала сентября визовые центры Финляндии будут принимать в России в среднем всего 500 визовых заявлений в день. Кроме того, Суоми введет квоты на записи для подачи визового заявления: 20% записей для туристов и 80% для путешествующих по другим основаниям, кроме туризма.

