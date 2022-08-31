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    Финны рассказали, как с 1 сентября ограничат прием заявлений на шенгенские визы

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    Посольство Финляндии в России рассказало о схеме приема заявлений на визы с 1 сентября. Записей станет меньше, ограничений больше.

    Как говорится в опубликованном 31 августа порядке, по новым правилам у россиян сохранится возможность подачи заявлений на финскую визу по всем основаниям, но с туристическими целями количество записей сократится.

    С начала сентября визовые центры Финляндии будут принимать в России в среднем всего 500 визовых заявлений в день. Кроме того, Суоми введет квоты на записи для подачи визового заявления: 20% записей для туристов и 80% для путешествующих по другим основаниям, кроме туризма.

    С 1 сентября заявления на туристическую визу можно будет подавать по предварительной записи только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. По понедельникам будут приниматься только заявления на туристические визы. По вторникам, средам и четвергам по предварительной записи можно будет подаваться только по другим основаниям. По пятницам визовые центры работать не будут.

    Кроме того, продолжат работать визовые центры Финляндии в 18 городах России. В них, в зависимости от центра, можно будет записаться по понедельникам, вторникам или средам. Но заявления на туристические визы они принимать не будут — только по другим основаниям.

    Другими основаниями для подачи визового заявления являются, например, поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу.

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