Точка невозврата. VR списала все поезда «Аллегро»

Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании всего подвижного состава поездов «Аллегро» и запчастей к ним на 45,4 млн евро. Это следует из финансовой отчётности компании за первое полугодие 2022 года, опубликованной на её официальном сайте 30 августа.



Поезда Allegro ранее использовались в ж/д сообщении между Петербургом и Хельсинки. Они находятся в собственности Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного в 2006 году ОАО «РЖД» и VR Group, владеющих по 50% акций СП.

