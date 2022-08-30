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    Точка невозврата. VR списала все поезда «Аллегро»

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    Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании всего подвижного состава поездов «Аллегро» и запчастей к ним на 45,4 млн евро. Это следует из финансовой отчётности компании за первое полугодие 2022 года, опубликованной на её официальном сайте 30 августа.

    Поезда Allegro ранее использовались в ж/д сообщении между Петербургом и Хельсинки. Они находятся в собственности Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного в 2006 году ОАО «РЖД» и VR Group, владеющих по 50% акций СП.

    В настоящий момент дочерние компании Oy Karelian Trains Ltd — Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже, уточняется также в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что VR Group продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузоперевозками.

    «Аллегро» — это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года с частотой два рейса в день. В начале марта 2022 года были анонсированы планы увеличить частоту до трёх поездов в день. Однако 24 марта финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно. Сообщение между Петербургом и Хельсинки было прервано 27 марта.

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