VR Group продает свои активы в России

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузоперевозками, сообщила компания 3 мая на своем официальном сайте.

Компания уже подготовила план по прекращению движения и согласовывает его с клиентами. «Начато расторжение контрактов по плану, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года», — говорится в сообщении VR Group.



В России VR Group представлена компаниями ContainerTrans Scandinavia (CTS), предоставляющей контейнерные перевозки и экспедиторские услуги, логистической Freight One Scandinavia (FOS), которая специализируется на повагонных и полных поездных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ, и Freight One Scandinavia (FOS), сдающей в аренду вагоны и использующей их для импортных перевозок древесины.

