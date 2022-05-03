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    VR Group продает свои активы в России

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    7 комментариев

    Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузоперевозками, сообщила компания 3 мая на своем официальном сайте.

    Компания уже подготовила план по прекращению движения и согласовывает его с клиентами. «Начато расторжение контрактов по плану, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года», — говорится в сообщении VR Group.

    В России VR Group представлена компаниями ContainerTrans Scandinavia (CTS), предоставляющей контейнерные перевозки и экспедиторские услуги, логистической Freight One Scandinavia (FOS), которая специализируется на повагонных и полных поездных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ, и Freight One Scandinavia (FOS), сдающей в аренду вагоны и использующей их для импортных перевозок древесины.

    27 марта Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с Россией вслед за пассажирским, но уже 30 марта возобновила его.

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    Комментарии (7)

    Vvs Spb
    С дикой страной иметь дела стремно.
    Денеб
    Прощай, Аллегро? Прощай навсегда?
    274655793
    Мышеловка захлопнулась,
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