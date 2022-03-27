Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с Россией вслед за пассажирским

Финская компания VR Transpoint (структура национального железнодорожного оператора VR Group) приостановила движение грузовых вагонов из России. Об этом 27 марта сообщили в VR Group.
«Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на «Российские железные дороги». VR Group обязана соблюдать санкции, введенные западными странами», — цитирует старшего вице-президента VR Transpoint Мартти Коскинена «Интерфакс».
При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточняется в сообщении.
«Фонтанка» писала, что в воскресенье, 27 марта, из Петербурга в Хельсинки отправился последний скоростной поезд «Аллегро». Подробнее о том, кто и почему уезжал на нем, читайте в нашем репортаже.