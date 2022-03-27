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Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с Россией вслед за пассажирским

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Финская компания VR Transpoint (структура национального железнодорожного оператора VR Group) приостановила движение грузовых вагонов из России. Об этом 27 марта сообщили в VR Group.

«Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на «Российские железные дороги». VR Group обязана соблюдать санкции, введенные западными странами», — цитирует старшего вице-президента VR Transpoint Мартти Коскинена «Интерфакс».

При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточняется в сообщении.

«Фонтанка» писала, что в воскресенье, 27 марта, из Петербурга в Хельсинки отправился последний скоростной поезд «Аллегро». Подробнее о том, кто и почему уезжал на нем, читайте в нашем репортаже.

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Комментарии (18)

revui3
Канал, который они взяли в аренду можно тоже нам вернуть, места там красивые, нашим туристам понравятся. Пустить больше ласточек, открыть экологичный туризм. Вместо грузов поедут пассажиры
263784231
Так товарищ Байден же сказал - всем в XIX-й век. Так что, как там писал Александр Сергеич: "Приют убогого чухонца..."
PauG
Фины молодцы. С 1945 года живут за счёт СССР и а с 1991 точно РФ (машины, лес, др.сырье) и экспорта к нам, а теперь удумали отпилить сук, на котором сидят... Ну-ну... Когда ляпнуть -надо предложить им помощь, а то сопьются вконец с горя
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