Из Петербурга отправился последний поезд «Аллегро». Посмотрите, как захлопнулась «форточка в Европу»

Последний поезд «Аллегро» уехал с Финляндского вокзала в 15.30 в воскресенье, 27 марта. Он прибудет в столицу Финляндии в 19.00. После этого у российских граждан не останется возможности путешествовать в соседнюю страну без «специальных оснований».
«Фонтанка.ру»
Ежедневные поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года с частотой два рейса в день.
«Аллегро» оставался одной из немногих возможностей уехать в страны ЕС в условиях прерванного авиасообщения и закрытых сухопутных границ. Для путешествия требовалась действующая шенгенская виза и сертификат о прививке европейской вакциной. В начале марта были анонсированы планы увеличить частоту до трех поездов в день.
Однако 24 марта министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила государственной железнодорожной компании VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов «Аллегро».
27 марта состоялись два последних рейса из Петербурга (11.30 и 15.30) и один из Хельсинки (10.57). Подробнее о том, кто и почему уезжал на «Аллегро», читайте скоро в репортаже «Фонтанки».