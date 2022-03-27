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Из Петербурга отправился последний поезд «Аллегро». Посмотрите, как захлопнулась «форточка в Европу»

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки снова прервано на неопределенный срок.

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Последний поезд «Аллегро» уехал с Финляндского вокзала в 15.30 в воскресенье, 27 марта. Он прибудет в столицу Финляндии в 19.00. После этого у российских граждан не останется возможности путешествовать в соседнюю страну без «специальных оснований».

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Фонтанка.ру»

Ежедневные поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года с частотой два рейса в день.

«Аллегро» оставался одной из немногих возможностей уехать в страны ЕС в условиях прерванного авиасообщения и закрытых сухопутных границ. Для путешествия требовалась действующая шенгенская виза и сертификат о прививке европейской вакциной. В начале марта были анонсированы планы увеличить частоту до трех поездов в день.

Однако 24 марта министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила государственной железнодорожной компании VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов «Аллегро».

27 марта состоялись два последних рейса из Петербурга (11.30 и 15.30) и один из Хельсинки (10.57). Подробнее о том, кто и почему уезжал на «Аллегро», читайте скоро в репортаже «Фонтанки».

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

VKuser3931563
Соревнование на самый глупый комментарий?
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Vvs Spb
Ещё есть Люкс Экспресс в Таллинн. Не совсем все захлопнулось.
Grend
Отправился, но конец света не наступил и все слава Богу живы
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