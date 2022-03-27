Из Петербурга отправился последний поезд «Аллегро». Посмотрите, как захлопнулась «форточка в Европу»

Последний поезд «Аллегро» уехал с Финляндского вокзала в 15.30 в воскресенье, 27 марта. Он прибудет в столицу Финляндии в 19.00. После этого у российских граждан не останется возможности путешествовать в соседнюю страну без «специальных оснований».

Ежедневные поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года с частотой два рейса в день.

«Аллегро» оставался одной из немногих возможностей уехать в страны ЕС в условиях прерванного авиасообщения и закрытых сухопутных границ. Для путешествия требовалась действующая шенгенская виза и сертификат о прививке европейской вакциной. В начале марта были анонсированы планы увеличить частоту до трех поездов в день.

