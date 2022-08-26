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    У экс-главы ставропольской ГИБДД отобрали имущество и золотой унитаз

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    Имущество экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в размере 180 миллионов рублей обращено в доход государства. Соответствующий иск Генпрокуратуры был удовлетворен, сообщает 26 августа пресс-служба ведомства.

    «Решением Промышленного районного суда Ставрополя по иску Генпрокуратуры России в доход Российской Федерации обращены земельные участки, дорогостоящие дома, квартиры и иностранные автомобили премиального сегмента», — говорится в сообщении.

    Ранее у ведомства возникли вопросы к законности приобретения Сафоновым и его родственниками некоторого имущества. В ходе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что им принадлежат и другие недешевые объекты, поэтому возросла и сумма исковых требований.

    Решение суда еще не вступило в законную силу.

    Сафонова задержали по делу о взяточничестве летом прошлого года. У него нашли особняк с золотым унитазом, еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.

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