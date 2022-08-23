ТЦ «Июнь» в Петербурге выставлен на продажу за 4 млрд рублей. Сбербанк избавляется от непрофильных активов

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров, прежде принадлежавших группе «Регионы». На объявление на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации обратил внимание РБК 23 августа.
Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд рублей, но они предлагаются отдельными лотами. К примеру, ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге продается за 4 млрд рублей.
Ранее эти торговые центры принадлежали группе «Регионы». По информации СМИ, они перешли банку в счет оплаты долга. В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма».